Сеул, , 12:24 — REGNUM

Министр по делам воссоединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль заявил о необходимости провести с КНДР переговоры на высоком уровне, чтобы придать импульс двусторонним отношениям. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В данным момент в министерстве прорабатывают возможные места встречи и темы переговоров между министрами двух стран. В то же время, официальное предложение Пхеньяну до сих пор не отправлено, так как необходимо дождаться «подходящих условий», пояснил Ким Ён Чхоль.

Подобная инициатива со стороны Сеула выдвигается впервые с февраля, когда в Ханое провалился саммит КНДР-США, и переговоры зашли в тупик. Эксперты напоминают, что 30 июня на границе Южной и Северной Кореи состоялась трехсторонняя встреча с участием глав США, КНДР и Южной Кореи, после которых все стороны активизировали подготовку к переговорам. В то же время, какое-либо практическое сотрудничество с Северной Кореей маловероятно по причине жестких санкций Совета Безопасности ООН, отмена которых в ближайшее время не планируется.