Сеул, , 13:02 — REGNUM

18 июля Южная Корея установила официальные дипломатические отношения с Северной Македонией. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

Постоянный представитель Южной Кореи при ООН Чхо Тхэ Юль и поверенная в делах Северной Македонии при ООН Саня Зографска Крштеска подписали коммюнике об установлении отношений между странами. Таким образом, Северная Македония стала 191-й страной, с которыми Южная Корея имеет дипотношения. До сих пор официальных отношений нет с Сирией, Косово, Кубой и КНДР.

Ранее Южная Корея поддерживала Грецию в её конфликте с Македонией, который возник из-за названия республики. Греция требовала переименования в Северную Македонию, что и произошло ранее в этом году. Установление дипотношений между странами позволит придать импульс развитию двусторонних политических и экономических связей, которых ранее не существовало, убеждены в южнокорейском МИДе.