Сеул, , 11:44 — REGNUM

Правительство Южной Кореи проводит консультации с властями США о поставках в КНДР крупной партии гуманитарной помощи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

Для отправки гумпомощи в Северную Корею необходимо одобрение Совета Безопасности ООН и США, которые являются союзником Южной Кореи. Кроме того, Сеул ведёт переговоры со Всемирной продовольственной программой о транспортировке 50 тысяч тонн риса.

В случае, если инициатива Сеула будет одобрена, поставка гумпомощи в КНДР будет осуществлена впервые с 2010 года, когда на Север было отправлено 5 тысяч тонн риса. Ожидается, что это произойдёт уже до конца июля, так как КНДР испытывает острую нехватку пищи из-за сильной засухи и неурожая.

Ранее также сообщалось о поставках гуманитарной помощи из России в КНДР в виде 50 тысяч тонн пшеницы.