Пхеньян, , 12:21 — REGNUM

В мае из Китая в Северную Корею было экспортировано 1576 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на ежемесячный доклад, представленный властями КНР в Совет Безопасности ООН.

Таким образом, с января по май Китай поставил в КНДР 5730 тонн топлива и других нефтепродуктов — годом ранее этот показатель составил 5920 тонн за аналогичный период. В то же время, Россия за первые пять месяцев 2019 года экспортировала в Северную Корею 22 183 тонны нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что данные поставки не являются нарушением санкций Совета Безопасности ООН, который в резолюции 2397, принятой в 2017 году, установил максимально допустимый размер ввоза нефтепродуктов в КНДР на уровне 500 тысяч баррелей, или 60−65 тысяч тонн.