Москва, , 11:35 — REGNUM

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что ранее в Госдуме РФ обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды на волне событий в Грузии конца июня-начала июля 2019 г.

«Однако президент РФ (Владимир Путин) призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода», — сказал Карасин, отметив, что Путин призывал при принятии решения руководствоваться «нашими интересами» и «уважением к грузинскому народу».

Карасин добавил, что тема «винных» ограничительных мер в отношении Грузии на сегодняшний день закрыта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «АиФ» заявил, что Россия не намерена вмешиваться во взаимоотношения властей и оппозиции в Грузии, однако не может не обращать внимания на попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.