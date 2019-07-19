Сеул, , 11:52 — REGNUM

Южная Корея продолжает подготовку к совместным с США учениям «19−2 Тонмэн» вопреки требованиям Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны Чхве Хён Су.

Ранее КНДР предупреждала своего южного соседа о том, что проведение учений может подорвать переговорный процесс и ухудшить двусторонние отношения. Впрочем, Сеул проигнорировал требования Северной Кореи и намерен отработать на предстоящих в августе учениях процессы командования вооруженными силами. Эти учения заменят проводившиеся ранее «Ыльчи Фридом Гардиан», отмены которых также добивался Пхеньян.

Учения «Тонмэн» будут сфокусированы на координации действий различных воинских соединений и формирований и отражении ракетно-ядерного нападения со стороны Северной Кореи — предыдущие манёвры носили более агрессивный характер и предназначались для отработки наступления на КНДР.