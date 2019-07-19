Пхеньян, , 11:36 — REGNUM

Эксперты Центра передовых оборонных исследований (C4ADS) в Вашингтоне представили подробный доклад о нарушении Северной Кореей санкций ООН. По их сведениям, с 2015 по 2017 год объём нелегального импорта составил 5,17 млрд долларов, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В незаконные схемы контрабанды санкционных товаров вовлечены 90 стран, но основной поток идёт через Россию и Китай, уделяющих недостаточно внимания вопросам соблюдения санкций, утверждают авторы доклада. Главным образом, КНДР закупает товары роскоши — часы, автомобили, алкоголь, табак, брендовую одежду, драгоценности, предназначенные для высшего руководства страны.

Физические и юридические лица по всему миру приобретают такие товары, а затем отправляют их в Северную Корею, маскируя в транспортных кораблях или подделывая таможенные декларации с целью избежать проверок и конфискаций. Оплата их услуг производится наличными, полученными благодаря туристам или труду работающих за рубежом северокорейцев.