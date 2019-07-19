Хартум, , 11:41 — REGNUM

ООН объединяет усилия с Африканским Союзом для обеспечения установления гражданской власти в Судане. Об этом сообщил специальный советник Генерального Секретаря ООН по вопросу кризиса в Судане Николас Хейсом.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данное заявление прозвучало через несколько часов после того, как противоборствующие стороны конфликта в Судане подписали политическое соглашение.

Дальнейшие переговоры состоятся 19 июля. Они затронут деликатный вопрос принятия резолюции по переходной конституции, которая определит систему разделения власти между Военным Советом и коалицией демонстрантов, систему руководящих органов и количество мест, которые займет каждая из сторон, в Совете президента.

Хейсом также отметил: «Судан прошел через много испытаний и сейчас находится на важном для него переходном этапе, на котором заверяет граждан и международное сообщество в своем намерении обеспечить мир, спокойствие и лучшее будущее для страны».

Недавно Африканский Союз вынес Судану четыре условия, которые необходимо выполнить, и подчеркнул, что членство страны в организации не будет восстановлено до тех пор, пока в Судане не будет установлена гражданская власть.