Москва, , 11:14 — REGNUM

Вопрос о статусе Крыма не будет обсуждаться в «нормандском формате». Такое заявление сделал сегодня, 19 июля, заместитель министра иностранных дел России Георгий Карасин.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эта тема окончательно закрыта.

«Ни о каком «статусе» Крыма в этой повестке нет и речи, — приводит РИА Новости слова Карасина. — Этот вопрос решён окончательно и обсуждению не подлежит».

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Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией по итогам проведённого на полуострове весной 2014 года всенародного референдума. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за выход из состава Украины.

Добавим, что после решения ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации в ассамблее в полном объёме президент Украины Пётр Порошенко заявил, что это стало «первым шагом к признанию Крыма российским регионом». Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма окончательно закрыт.

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