Анкара, , 11:54 — REGNUM

Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о необходимости разворота внешней политики страны на 180 градусов. Он отметил: «Если мы говорим об успехе Турции на внешнеполитической арене, то, во-первых, она должна отказаться от приоритетности братских отношений Реджепа Тайипа Эрдогана с иностранными лидерами. Мы Турецкая республика, наши государственные интересы превыше всего».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу продолжил: «Во-вторых, надо помириться с Египтом. Нас связывают исторические и культурные узы. В чем причина нашего конфликта? Турция дорого за него платит. Мы должны направить в Египет посла и восстановить отношения. Конечно, мы должны приложить усилия для его демократизации. Не будет политических убийств и пролития крови братьев, это несомненно, но нельзя враждовать с народом».

Политик добавил: «В-третьих, нужно в кратчайшие сроки на самом официальном уровне установить отношентч с Сирией. Почему мы не направляем посла в Дамаск? Турция заинтересована в территориальной целостности Сирии. В-четвёртых, нужно отказаться от поставок оружия в Ливию. Отправляли в Сирию, там брат идёт на брата. Льется кровь мусульман. Вы хотите того же и в Ливии? Зачем вы отправляете оружие, когда есть возможность решить дело миром, зачем натравливаете людей друг на друга?».