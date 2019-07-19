Анкара, , 11:12 — REGNUM

Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер заявила: «Мы поддерживаем шаги нашей власти по вопросу Восточного Средиземноморья». По ее словам, Турция оказалась перед лицом как экономических, так и политических затруднений. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер отметила, что, хоть Республика Кипр в 2004 году и вступила в ЕС, заблокировав переговоры Турции о вступлении в союз, работы на собственном шельфе являются правом Турции. Она продолжила: «Если мы останемся безмолвными при оккупации наших островов, мы потеряем и Эгейское море, и Средиземное. Можно ли претендовать на море, отказавшись от островов?» Политик добавила: «Есть у меня пара слов и для Европы, которая наложила на нас санкции. Провозглашая самих себя цивилизацией права и справедливости, вы не стесняетесь поддерживать ущемление прав турецкого народа на Эгейское и Средиземное море? Вам не стыдно наказывать Турцию за ее осмотрительность, когда остановить нужно нарушение Грецией и греческой общиной Кипра общепризнанных норм права?»