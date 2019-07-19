Анкара, 19 июля 2019, 11:09 — REGNUM
В результате контртеррористической операции, проведенной в 22 провинциях Турции против сторонников Фетхуллаха Гюлена в Вооруженных силах Турции, из арестованных 48 военнослужащих 20 человек помещено под стражу. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральная прокуратура Стамбула в рамках проводимого расследования выдала ордер на арест 50 военнослужащих, находившихся при исполнении. Известно, что один из них уже задержан в рамках другого расследования. В ходе одновременных адресных оперативных мероприятий, осуществленных подразделениями местного отделения Управления безопасности Стамбула по борьбе с организованной преступностью в 22 провинциях, было задержано 48 из 49 разыскиваемых. По окончании оперативных мероприятий 12 задержанных проявили деятельное раскаяние, сообщив подробные сведения, позволяющие выявлять ячейки организации Гюлена и раскрывать ее членов. С них были сняты все обвинения, а сами они — освобождены и отпущены на свободу. Другие 6 задержанных деятельно раскаялись уже в суде и были отпущены на свободу с условием сохранения судебного надзора. Правоохранительные органы продолжают процедуры дознания в отношении ещё 10 задержанных. Для поимки оставшегося 1 подозреваемого начаты соответствующие оперативные мероприятия.