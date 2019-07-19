Анкара, , 12:37 — REGNUM

Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением по поводу нападения на сотрудников турецкого генерального консульства в Эрбиле. В нем сказано: «Мы решительно осуждаем нападение, приведшее к гибели турецкого дипломата — сотрудника генерального консульства в Эрбиле».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении иракского МИД говорится: «Эта подлая атака никак не отразится на прочности наших исторических и стратегических связей между нашими странами и не ослабит усилия по сближению наших братских народов в целях реализации общих интересов». Также указано, что подразделения органов государственной безопасности Ирака продолжают свою деятельность по выявлению и установлению деталей нападения и его причин. Напомним, что в результате произошедшего в ресторане иракского города Эрбиль инцидента началась стрельба, в ходе которой смертельные ранения получили сотрудник генерального консульства Турции в Эрбиле и гражданин Ирака.