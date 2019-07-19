Лефкоша, , 11:10 — REGNUM

Пресс-секретарь Президента Турецкой Республики Северного Кипра Барыш Бурджу опубликовал письменное заявление по поводу принятого ЕС на собрании министров иностранных дел стран-членов союза в Брюсселе решения о наложении на Турцию санкций по причине проведения ею буровых и геологоразведочных работ на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. По его словам, тот факт, что греческая община Кипра, невзирая на любые предупреждения, продолжает разработку ресурсов в одностороннем порядке, не оставил Турции и турецкой общине иного выбора, кроме как активизировать собственные работы на данном направлении. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Барыш Бурджу, в частности, заявил: «Эта позиция ЕС никак не способствует решению кипрской проблемы путем снижения напряженности в Восточном Средиземноморье, скорее, она приведет к обратному результату. Выход из тупика региональной напряженности лежит в сфере обеспечения основанного на диалоге справедливого сотрудничества, а не односторонних санкций».Пресс-секретарь добавил: «Принятие ЕС решения о наложении на Турцию санкций никак не поможет решению проблемы, это несправедливо и неприемлемо».