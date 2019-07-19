Лефкоша, , 11:06 — REGNUM

Политические круги Республики Кипр отвергли предложение президента Турецкой Республики Северного Кипра Мустафы Акынджи о создании общего комитета с участием греческой и турецкой общин острова для раздела месторождений углеводородных ресурсов на континентальном шельфе. Предложение турок-киприотов было доведено до сведения лидеров политических партий Республики Кипр ее главой Никосом Анастасиадисом в Лимасоле. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, совещание Никоса Анастасиадиса с политическими лидерами продлилась почти три часа, после его окончания глава Республики Кипр и его советник Василис Пальмас выступили с общим заявлением, где сообщили, что данное предложение не может быть принято, так как оно отходит от сути кипрской проблемы и содержит условия, не соответствующие интересам народа и правительства Республики Кипр. Напомним, что 13 июля 2019 года Мустафа Акынджи при посредничестве специального представителя ООН по Кипру направил греческой общине острова предложение о создании общего комитета по углеводородным ресурсам. По заявлению турецкой стороны, оно было нацелено на снятие напряжённости в вопросе ресурсов и на его перевод из зоны конфронтации в зону плодотворного сотрудничества.