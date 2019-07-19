Нью-Дели, , 12:58 — REGNUM

Правительство Индии одобрило выделение 16 млрд рупий (230 млн долларов) на строительстве многофункциональной дамбы в штате Аруначал-Прадеш. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Дамба на реке Дибанг будет возведена на высоте 278 метров над уровнем моря и войдет в число высочайших плотин в мире. Ожидается, что новый гидроэнергетический объект не только будет вырабатывать 2 880 МВт электроэнергии, но и поможет в предотвращении наводнений в соседнем штате Ассам. По официальным оценкам, на протяжении первых 40 лет функционирования дамба принесет правительству штата Аруначал-Прадеш выгоду общей суммой 267,8 млрд рупий (примерно 3,88 млрд долларов).

Впервые инициатива реализации проекта плотины на Дибанге была озвучена в 2008 году и впоследствии отклонена дважды. К настоящему времени различные экологические, оборонные и экономико-технические ведомства Индии одобрили строительство дамбы. После получения одобрения от учреждений лесного хозяйства Нью-Дели приступит к поиску инвестиций для указанного проекта. Общая стоимость строительства плотины на реке Дибанг составит 280 млрд рупий (4,06 млрд долларов).