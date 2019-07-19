Нью-Дели, , 12:45 — REGNUM

За три года правительство Индии добилось репатриации 27 беглых преступников. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на доклад министерства внутренних дел в верхней палате парламента Индии.

Заместитель главы МВД Г. Кишан Редди подчеркнул, что за три года Нью-Дели передал в Интерпол запрос на возвращение в Индию 308 беглых преступников, которым предъявлены обвинения в терроризме, экономических преступлениях, мошенничестве и других серьезных правонарушениях. Сообщается, что международное агентство выдало ордера на арест 247 преступников, однако индийскому правительству удалось разыскать лишь 95 правонарушителей. За первую половину 2019 года 16 беглых преступников были возвращены в Индию.

Отметим, что в настоящее время правительства Великобритании и Антигуа и Барбуда решают вопрос об экстрадиции индийских бизнесменов Нирава Моди и Мехула Чокси. Предприниматели выступают главными обвиняемыми в деле о мошенничестве с активами Национального банка Панджаба на общую сумму 1,77 млрд долларов.