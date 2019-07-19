Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM

Правительство Индии не предоставит особый статус штатам Андхра-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на заявление государственного министра статистики и планирования Индерджита Сингха.

Индерджит Сингх, выступая на сессии верхней палаты парламента Индии, заявил, что федеральное правительство также не рассматривает возможность восстановления особого статуса Ассама и других северо-восточных штатов. Ранее Национальный институт трансформации Индии (NITI Aayog) принял решение о ликвидации особого статуса, предоставляемого наиболее бедным штатам Индии. Индийская оппозиция выступила против данного шага, обвинив правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в нарушении основополагающей концепции «кооперативного федерализма».

Напомним, что особый статус позволяет штату получать дополнительное финансирование из федерального бюджета, а также пользоваться специальным налоговым режимом для привлечения инвестиций. Правительства штатов Андхра-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия неоднократно требовали предоставления данного статуса с целью решения острых социально-экономических проблем.