Нью-Дели, , 12:23 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Международный суд ООН за беспристрастность, проявленную при рассмотрении дела Кулбхушана Джадхава — гражданина Индии, приговоренного к смерти военным судом Пакистана по обвинению в шпионаже и терроризме. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter Нарендра Моди назвал вердикт Международного суда ООН «торжеством правосудия». Он также выразил уверенность в том, что теперь дело Кулбхушана Джадхава будет рассмотрено честно и беспристрастно. По словам Нарендры Моди, правительство Индии будет всегда работать во имя безопасности и благополучия всех его граждан.

Напомним, что бывший офицер ВМС Индии Кулбхушан Садир Джадхав был арестован в пакистанской провинции Белуджистан в марте 2016 года. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в шпионаже и терроризме. 10 апреля 2017 года Кулбхушан Джадхав был приговорен к смерти военным судом Пакистана. В мае 2017 года Индия опротестовала данное решение в Международном суде ООН, а 17 июля суд постановил, чтобы Пакистан пересмотрел смертный приговор индийского гражданина, а также предоставил консульским агентам Индии доступ как к самому Кулбхушану Джадхаву, так и к материалам его дела.