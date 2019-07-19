Нью-Дели, , 10:59 — REGNUM

Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла высоко оценил меры, предпринятые администрацией Дональда Трампа с целью оказать давление на Пакистан в вопросе терроризма. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Харш Вардхан Шрингла, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что президент Дональд Трамп «смог сделать то, что не удавалось предыдущем хозяевам Белого дома». По словам индийского дипломата, Дональд Трамп сдержал свое обещание и сократил финансовую и военную помощь Пакистану из-за связей Исламабада с террористами. Посол Индии также отметил: «Чрезвычайно важно сохранить высокий уровень давления на Пакистан, чтобы разрешить проблему трансграничного терроризма в регионе Южной Азии». Напомним, что Нью-Дели неоднократно обвинял Исламабад в поддержке террористических организаций, действующих с пакистанской территории в соседних государствах, в том числе в Индии.

Харш Вардхан Шрингла, отвечая на вопрос о динамике американо-индийских отношений, заявил: «Нью-Дели и Вашингтон выступают партнерами и вместе делают мир более безопасным местом». Он также отметил, что в будущем весь мир неизбежно будет разделять те ценности, в которые верят как Индия, так и США, в том числе в демократию, верховенство права, свободу СМИ и независимость судебной системы.