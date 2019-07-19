Тегеран, , 12:22 — REGNUM

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Европа должна не оказывать давление на Иран, а способствовать снятию с него незаконных санкций, «давя» тем самым на Вашингтон. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам вице-премьера, бессмысленно вводить какие-либо новые антииранские санкции после того, как Иран выполнил все свои обязательства по СВПД, заключенному в 2015 году. Он отметил, что именно США являются той стороной, которая «разрушает» соглашение и на которую должно оказываться давление мировым сообществом, в том числе со стороны Европы. «ЕС должен давить на США, а не на Иран», — отметил политик.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало вслед за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.