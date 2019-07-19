Тегеран, , 11:04 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал о том, что США должны прекратить продавать оружие прибрежным государствам Персидского залива вместо того, чтобы жаловаться на ракетную мощь Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Министр заявил о том, что во время ирано-иракской войны армия Саддама Хусейна расстреливала иранские города ракетами, предоставленными Востоком и Западом, в то время как ни одна страна не помогла Ирану вооружиться. В таких условиях у Ирана не оставалось иного выхода, кроме как начинать разрабатывать собственные средства защиты.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что сегодня, как и 30 лет назад, США активно продают вооружение «реинкарнациям» Саддама Хусейна, то есть диктаторам региона. Поэтому Вашингтон не имеет права жаловаться на то, что ИРИ наращивает свой оборонительный потенциал.