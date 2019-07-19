Тегеран, , 10:58 — REGNUM

Иран, Россия, Турция и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми, четыре страны сформируют общий цифровой рынок. Многосторонние и двусторонние соглашения об этом были подписаны больше года назад и новый меморандум лишь подтвердил приверженность их выполнению.

Иранский чиновник заявил, что Иран, Россия, Турция и Азербайджан создали совместный центр развития цифровой экономики, а также договорились о проведении восьми тематических мероприятий: по два в каждой стране.

Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил также о том, что в ближайшие дни в Тегеране пройдет выставка электроники, компьютерной техники и IT ELECOMP 2019, в которой примут участие 11 высокопоставленных делегаций из разных стран мира.