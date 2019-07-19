Тегеран, , 12:45 — REGNUM

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что США должны перестать оказывать давление на Армению с целью присоединения страны к антииранским санкциям, потому что от них пострадает армянская экономика. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам политика, Ереван не готов платить своими экономическими интересами из-за антииранской политики Вашингтона. Так, Армения не может перестать закупать иранский газ. Арарат Мирзоян отметил, что отношения с одной страной не должны развиваться в ущерб отношениям с другой.

Спикер парламента Армении подчеркнул, что Ереван активно развивает отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном, и готов дальше двигаться в этом направлении.