Тегеран, 19 июля 2019, 12:59 — REGNUM
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Bloomberg заявил, что Иран не разрабатывал и не будет разрабатывать ядерное оружие, потому что Верховный лидер страны Али Хаменеи запретил его в своей фетве. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам министра, иранцы убеждены, что наличие ядерного оружия никак не повлияет на безопасность страны. Он отметил, что и без оружия массового поражения «народ Исламской республики живет в мире и спокойствии, обладая при этом честью и достоинством».
Касаясь темы захваченного танкера, Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Великобритания не имела никакого права захватывать иранскую собственность, и это является настоящим пиратством. Лондон должен отвечать за свою действия по нормам международного права.