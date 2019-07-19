Исламабад, , 11:33 — REGNUM

18 июля в Лахоре (пакистанская провинция Панджаб) Национальное бюро отчетности (антикоррупционная служба) арестовало бывшего премьер-министра Пакистана и лидера оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шахида Хакана Аббаси.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Аббаси обвиняют в незаконной передаче контракта на импорт и распределение сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в 2013 году. По данным следствия, находясь на посту министра нефти и природных ресурсов, он передал контракт сроком на 15 лет на закупку СПГ из Катара «компании-фавориту» Elengy Terminal, дочерней компании Engro в нарушение правил Службы регулирования государственных закупок.

Расследование по делу о коррупции при закупке СПГ началось еще в сентябре 2018 года по решению Верховного суда Пакистана. 18 июля Аббаси не явился по повестке в суд, после чего и был задержан антикоррупционной службой.