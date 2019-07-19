Исламабад, , 10:55 — REGNUM

18 июля специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что впервые в истории страны «награбленные средства возвращаются обратно в казну».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель правительства прореагировала на конфискацию имущества оппозиционного лидера Шехбаза Шарифа, двух его жен и сына Хамзы Шарифа. По словам Ашик Аван, теперь «воры понесут наказание за коррупционные преступления». Выложив на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» копии документов, подтверждающих несовпадения размеров имущества и источников дохода оппозиционного лидера и его семейства, Ашик Аван отметила, что премьер-министр Имран Хан выполняет свое обещание «обеспечить верховенство закона».

Напомним, что 17 июля Национальное бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) конфисковало счета и недвижимость лидера оппозиции, а парламенте и председателя партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехабаза Шарифа, а также двух его жен и сына.