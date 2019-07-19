Исламабад, , 11:00 — REGNUM

18 июля в столице Пакистана Исламабаде прошло заседание Пакистанско-иранской комиссии пограничной комиссии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на переговорах Пакистан представлял начальник департамента по Афганистану, Ирану и Турции Захид Хафез Чаудхри. Стороны договорились ускорить работу по открытию новых пропускных пунктов на границе, что должно способствовать развитию двусторонней и транзитной торговли. Кроме того, делегации Пакистана и Ирана обсудили напряженную ситуацию в Белуджистане, в частности, деятельность сепаратисткой «Армии освобождения Белуджистана», которая угрожает стабильности обоих государств.

Стороны договорились начать мероприятия по уточнению карт пограничных районов, а также составить новые описания местоположения пограничных столбов. Иран и Пакистан также могут установить забор на границе в целях пресечения незаконного пересечения границы.