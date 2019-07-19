Исламабад, , 12:20 — REGNUM

18 июля в специальном комитете Сената Пакистана по Китайско-пакистанскому экономическому коридору состоялось обсуждение развития инфраструктурной инициативы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в Сенате был представлен доклад о том, какая информация о Китайско-пакистанском экономическом коридоре была передана МВФ (Международный валютный фонд). По данным ряда сенаторов, международная финансовая организация потребовала у правительства Пакистана сообщить детали финансовых операций в рамках совместного инфраструктурного проекта из-за опасений, что Исламабад находится в сильной долговой зависимости от Поднебесной. МВФ в ходе обсуждения условий нынешней кредитной программы неоднократно проявлял беспокойство по поводу крупных инвестиций в пакистанскую экономику из Китая.

Напомним, что Китайско-Пакистанский экономический коридор берёт свое начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и завершается в пакистанском глубоководном порту Гвадар. Коридор является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».