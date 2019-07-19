Исламабад, , 11:57 — REGNUM

18 июля премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал предпринимателей помочь государству в сборе налогов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства Пакистана в очередной раз призвал сограждан «изменить мировоззрение» и заняться расширением сети налогообложения. По словам министра, в нынешней ситуации половина собранных налогов направляется на обслуживание огромной задолженности, которая накопилась при предыдущих правительствах. При этом 70% всех налогов поступает от 300 крупнейших компаний. По мнению Имрана Хана, необходимо изменить подход и добиться лучшей собираемости налогов, для чего необходимо содействие всех предпринимателей — и крупных, и малых.

Премьер-министр заявил, что не уступит давлению тех предпринимателей, которые выступают против ужесточения налоговой политики. По словам Имрана Хана, его отказ от планов налоговой реформы означал бы «измену Родине».