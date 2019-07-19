Исламабад, , 11:06 — REGNUM

18 июля министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари заявила, что Израиль необходимо считать державой, обладающей ядерным оружием, «наравне с Северной Кореей, Пакистаном и Ираном».

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, пакистанский министр отметила, что Пакистан — это «ответственная ядерная держава», которая готова к переговорам со всеми странами региона, в том числе и с Индией. При этом ядерная программа Пакистана предназначена «исключительно для обороны страны». По словам Ширин Мазари, она не понимает, почему Иран обвиняют в развитии ядерной программы, а Израиль — нет, хотя он, по мнению министра, должен считаться державой, обладающей ядерным оружием «наравне с КНДР, Пакистаном и Ираном».

Напомним, что согласно международному праву, официально ядерной державой могут считаться только члены так называемого «ядерного клуба», то есть страны, испытавшие ядерное оружие до вступления в силу ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия).