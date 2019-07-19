Копенгаген, , 10:54 — REGNUM

Министерство обороны Дании выразило поддержку в связи решением США исключить Турцию из программы развития боевых самолетов F-35 после того, как турецкая стороны оформила заказ на поставку российских комплексов противовоздушной обороны «С-400».

Так, министр обороны Дании Трине Брамсен заявила: «Я полностью поддерживаю решение, поскольку покупка со стороны Турции российских С-400 поднимает серьезные вопросы о сплоченности блока НАТО. Я считаю, такого просто не должно быть, чтобы одна и та же страна одновременно принимала участие в разработке самолетов F-35 и закупала системы, которые бы потом эти самолеты сбивали», — об этом пишет датская газета Børsen («Биржа»).

На авиабазу Мюртед, расположенную к северо-востоку от столицы Турции, прибыли партии составных частей комплекса «С-400». США на протяжении долгого времени предпринимали попытки сорвать сделку.