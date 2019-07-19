Сараево, , 11:08 — REGNUM

Министр безопасности БиГ (Боснии и Герцеговины) Драган Мектич раскритиковал главу президиума (высший коллективный орган исполнительной власти) страны Милорада Додика, сказав, что пока в Хорватии к сербам относятся «как к скоту», Додик продолжает заявлять, что строительство хорватского моста Пелешац (в обход территориальных вод БиГ) — это «национальный интерес боснийских сербов». Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

Драган Мектич написал об этом в Твиттере по случаю решения главы президиума БиГ Милорада Додика воспользоваться правом защиты жизненно важных интересов Республики Сербской, во избежание предъявления претензий Хорватии Боснией и Герцеговиной по поводу строительства моста.

По мнению Мектича, Додик здесь преследует интересы не боснийских сербов, а хорватские.

Глава президиума и по совместительству представитель сербской общины Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранее заявил, что из-за принятия решения о предъявлении претензий по строительству моста Пелешац в БиГ могут возникнуть проблемы по многочисленными вопросами, поскольку Хорватия является членом Европейского союза.

Желько Комшич, хорватский член президиума БиГ, заявил, что шаг Додика является странным и необдуманным, поскольку речь идёт об интересах Федерации в целом.