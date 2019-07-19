Москва, , 10:37 — REGNUM

Российский проект строительства газопровода «Северный поток — 2» стал одной тем обсуждения в ходе переговоров глав министерств иностранных дел России и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса, которые состоялись накануне, 18 июля, в Берлине. Об этом сообщили в департаменте департамент информации и печати МИД РФ.

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«Из тем экономического блока акцент был сделан на продвижении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», призванного диверсифицировать поставки российского газа в Европу», — отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Также среди обсуждаемых вопросов — ситуация на Украине, в Сирии и Ливии, в Иране.

Стороны отметили позитивную динамику российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменов по линии гражданских обществ. Главы внешнеполитических ведомств двух государств подтвердили свой настрой на дальнейшую активизацию политического диалога.

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Как сообщало ИА REGNUM, тема строительства газопровода «Северный поток — 2» также обсуждалась и на встрече министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса, которая состоялась 17 мая в Хельсинки «на полях» заседания комитета министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ).

Напомним, две нитки «Северного потока — 2» будут проведены из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м ежегодно. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.