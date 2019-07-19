19 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Планы председателя Государственной думы Вячеслава Володина абсолютно прозрачны. Он хочет больше контролировать правительство. Стоит помнить, что Володин не самостоятелен в выборе будущего и целиком зависит от президента.

Дмитрий Ефимов, , 10:35 — REGNUM

17 июля Вячеслав Володин опубликовал в «Парламентской газете» статью «Живая Конституция развития». В ней он представил свое видение изменений в Конституции, череда которых уже назрела. Правда, он не написал самого главного: идеологическая составляющая, важность которой наглядно показывают последние события на международной арене, в его понимании будущего Конституции отсутствует как класс.

Для затравки спикер Госдумы говорит о том, что «многие конституционные принципы удалось реализовать далеко не сразу».

Вячеслав Володин «В 90-е годы ряд принципиальных положений Конституции оставались скорее декларациями и намерениями. Но принципиально важно, что они были зафиксированы в Основном законе страны. И это во многом позволило затем начать возрождать страну, восстанавливать силу и единство государства и общества, социальную справедливость».

Она, эта справедливость, как-то не хочет восстанавливаться, разрыв между богатыми и бедными бьет все рекорды, но это не главное. Спикер Госдумы считает, что «большое значение имеют не только непосредственно конституционные нормы, но и те принципы и ценности, которые заложены в Основной закон и предопределяют его жизнеспособность, потенциал развития страны. Именно опираясь на такой правовой фундамент и дух Конституции, за минувшие десятилетия нам многое удалось сделать».

Вячеслав Володин явно имеет в виду реализацию запроса общества на социальное государство, однако его слова абсолютно не стыкуются с повышением пенсионного возраста и готовящимся продлением заморозки накопительной части пенсий. Интересно, что, говоря о «социальной справедливости», он тут же пишет:

Вячеслав Володин «Безусловно, речь не идёт об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны. И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона».

По давней советской, а теперь российской традиции, многое, что заявляет власть своим гражданам, потом оказывается фейком, поэтому аналитики сразу сделали простой вывод: изменения в Конституции отнюдь не будут точечными. Наоборот, они будут направлены на узаконивание существующей экономико-политической системы госкапитализма, со всем его «звериным оскалом».

Кстати, дальше по тексту автор проговаривается:

Вячеслав Володин «Если говорить о принципах социального государства, то очевидно, например, что конституционно закреплённые понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» не только не имеют чёткого теоретического и правового описания, но, кроме этого, они динамичны и могут меняться со временем. Достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад — это совершенно разное наполнение этих понятий. Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад. Требования выше. Стандарты современнее».

Вот и получается, что Госдума начнет с «точечной дефиниции» этих понятий, а кончит, возможно, их исключением из Конституции. Зато в ней появятся «новые национальные цели развития», и среди них «повышение качества жизни, образования, здравоохранения, развития цифровой экономики, экологического благополучия». Подчеркнутое развитие «цифры» автор не ленится расшифровать и расставляет приоритеты в любимой мантре современной власти:

Вячеслав Володин «Речь идёт, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях, робототехнике. Во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека, конституционных принципов».

Но главное для спикера Госдумы все-таки не это. Его интересует набор собственного аппаратного веса за счет перераспределения полномочий в преддверии ожидаемого к 2024 году транзита власти.

«Особо выделяю в анализе Конституции вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации.

Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчёта Правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Также было бы правильно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании Правительства Российской Федерации. Сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта «а» статьи 83, пункта «а» статьи 103 и частей 1−3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании Правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя Правительства. При внесении предложений председателем Правительства по кандидатурам будущих членов Правительства для назначения Президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций».

Именно они касаются установления большего парламентского контроля за правительством.

Планы председателя Государственной думы Вячеслава Володина в этом плане абсолютно прозрачны и не нуждаются в комментариях. Он хочет больше контролировать правительство, но вряд ли это могло бы понравиться Владимиру Путину, который, по мнению некоторых аналитиков, вполне мог бы снова стать премьером после окончания последнего президентского срока. Однако стоит помнить, что Володин не самостоятелен в выборе будущего и целиком зависит от президента. Так что, скорее всего, транзит власти состоится в сторону перенесения акцентов на Союзное государство Россия — Беларусь.

Вывод в статье тоже достаточно показательный:

«Главный вывод и формула актуализации Конституции состоят в следующем. Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности. Но это должно происходить через механизмы качества демократии, процедурную насыщенность баланса и взаимодействия властей, требуемую для достижения конституционных целей, в частности целей социального государства».

Верится, что это мысли самого спикера парламента, Особенно хорош пассаж про «механизмы качества демократии». Интересно, они тоже будут определены в новом варианте Основного закона? Кстати, опубликовано мнение главы ВЦИОМа Валерия Федорова.