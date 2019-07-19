Приштина, , 10:43 — REGNUM

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что отсутствие единства среди косовского руководства в отношении стопроцентных пошлин на сербские товары ослабляет Приштину. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Заявление было сделано в связи с выступлением спикера парламента Кадри Весели о том, что теперь он поддерживает идею о приостановлении действия пошлин, хотя несколькими месяцами ранее выступал в пользу данной меры.

Харадинай выразил намерение не отказываться от пошлин, заявив, что, будучи главой правительства Косово, он не предоставит рынок государству, отрицающему существование республики.

«Полагаю, это и есть ошибочный подход Весели, Тачи (президента Республики Косово) и тех, кто ослабил Косово до такой степени, что даже Сербия готова пойти на переговоры. Это ведёт нас туда, откуда мы и шли», — сказал Харадинай.

Он признал, что ему очень трудно придерживаться данной политической линии именно из-за постоянных критических замечаний в адрес друг друга, ввиду разобщенности руководства.

«К сожалению, это лишь придаёт Сербии кураж», — подчеркнул Харадинай.