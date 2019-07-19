Скопье, , 10:42 — REGNUM

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что расширение ЕС на Западных Балканах — это, в первую очередь, вопрос примирения и объединения европейского континента. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Выступая с речью в Европейском парламенте о реализации Глобальной стратегии ЕС, Фередика Могерини оценила значение западнобалканских стран для безопасности, стабильности и процветания Европы.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия видит надежную перспективу в продвижении границ ЕС на Западные Балканы.

«Я считаю, что слово «расширение» в данном контексте не совсем актуально. Все страны Западных Балкан граничат с ЕС. Поэтому речь идет о примирении и объединении нашего континента. На мой взгляд, настало время начать переговоры с Македонией и Албанией и надеюсь, что Совет вскоре примет соответствующее решение. Полагаю, это и есть вклад в нашу безопасность, стабильность и процветание», — сказала Могерини.

Оценивая достижения в области внешней политики и безопасности, Могерини пришла к выводу, что ЕС стал незаменимым партнером в достижении мира и безопасности во всем мире.

«Это ярко выражено на примере Европы, начиная с Балкан, где позитивное влияние нашего участия огромно», — добавила глава внешнеполитического ведомства ЕС.