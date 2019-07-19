Сараево, , 10:51 — REGNUM

Члены Президиума (Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович проголосовали за предъявление претензий Хорватии по поводу строительства моста Пелешац в обход территориальных вод БиГ. Однако Председатель Президиума Милорад Додик возразил, сославшись на жизненно важные национальные интересы. О конфликте в коллективном высшем органе исполнительной власти сообщает боснийский информационный портал Кликс.

«Комшич и Джаферович проголосовали за данное решение (о претензии), и в формальном смысле оно считается принятым, но, учитывая, что каждый член президиума имеет право на защиту жизненных важных интересов своей общины, я, как сербский представитель в президиуме, поставил вопрос о жизненно важном национальном интересе и буду аргументировать свою позицию Народной скупщине Республики Сербской», — сказал Додик.

Додик заявил, что важнее достичь соглашения с Хорватией о границе, а не сосредотачиваться на строительстве моста Пелешац. Принятие же решения о претензиях повлечёт за собой проблемы по многим вопросам, учитывая тот факт, что Хорватия является членом Европейского союза.

В то же время, Комшич и Джаферович полагают, что БиГ должна иметь беспрепятственный выход в открытое море в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Ввиду чего, вопрос о претензии имеет первостепенное значение.