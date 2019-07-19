Страсбург, Франция, , 10:39 — REGNUM

Европейский парламент большинством голосов одобрил резолюцию, призывающую к введению новых санкций против венесуэльских чиновников, поддерживающих президента Николаса Мадуро, пишет испанская газета ABC.

За резолюцию 18 июля проголосовали 455 депутатов; против — 85, еще 105 парламентариев воздержались. Резолюция стала следствием обвинения правительства Мадуро в гибели арестованного капитана военно-морского флота, оппозиционера Рафаэля Акосты Аревало.

В тексте Европейский парламент выражает соболезнования семье погибшего и осуждает силовые структуры Венесуэлы за «произвольное применение насилия». Резолюция требует привлечь к ответственности виновных в смерти Аревало и ограничить передвижение, заморозить активы и визы причастных к этому венесуэльских чиновников.

«В соответствии с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о нарушениях основных свобод в Венесуэле [парламент] призывает создать независимый механизм для расследования внесудебных казней, совершенных в ходе операций по обеспечению безопасности», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, Акоста был задержан 21 июня по обвинениям в участии в заговоре с целью убийства Мадуро. 29 июня капитан скончался в тюрьме. После этого США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы.

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