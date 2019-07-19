Иерусалим, , 10:57 — REGNUM

В преддверии выборов рабочая партия Израиля «Авода» объединилась с центристской партией «Гешер». О решении о создании предвыборного блока 18 июля сообщили лидеры партий Амир Перец («Авода») и Орли Леви («Гешер») на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что Перец проводил переговоры об объединении сразу с несколькими партиями. Однако вопреки прогнозам экспертов предвыборный блок был создан не с партией МЕРЕЦ, а с партией «Гешер».

Лидеры обеих партий подчеркнули важность объединения для привлечения электората. Глава «Аводы» охарактеризовал Орли Леви как «бескомпромиссного борца за социальную справедливость» и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Стоит отметить, что на прошедших в апреле 2019 года выборах партия «Гешер» не смогла преодолеть электоральный барьер.