Канберра, , 10:20 — REGNUM

Австралия «глубоко разочарована» тем, что китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь был взят под арест в Китае, заявила министр иностранных дел Марис Пейн в пятницу, 19 июля, передает агентство Reuters.

Ян, уроженец Китая, был задержан в южном городе Гуанчжоу в январе в условиях растущей напряженности между Австралией и ее крупнейшим торговым партнером после того, как китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei закрыли доступ в проект мобильной связи 5G в прошлом году.

Причина его задержания непонятна, но Китай заявил, что он содержится под «мерами принуждения», пока идет расследование дела подозреваемого в угрозе национальной безопасности.

Пейн сообщила, что власти Австралия были уведомлены в пятницу об уголовном задержании и «австралийское правительство глубоко разочаровано.»

«Правительство выразило озабоченность благополучием Яна и условиями, в которых он содержится», — сказала она. — Мы попросили разъяснить причины задержания Яна. Если он задержан за свои политические взгляды, то он должен быть освобожден».

53-летний Ян, официально Ян Цзюнь, был задержан в Китае в ожидании трансфера в Шанхай в начале этого месяца после прилета из Нью-Йорка.

Ян впервые стал известен в начале 2000-х годов, заработав прозвище «торговеца демократией», однако в последнее время он избегает писать на тему о китайской политике.

Пейн сказала, что Австралия в течение нескольких месяцев оказывала давление на Китай, добиваясь разрешения его дела, и что она дважды письменно просила министра иностранных дел Ван И предоставить Яну адвокатов. «Этого не произошло», — сказала Пэйн. — Мы ожидаем, что основные стандарты правосудия и процессуальной справедливости будут соблюдены… мы будем продолжать настаивать на справедливом и гуманном обращении китайскими властями в соответствии с международными нормами».

Представитель МИД Лу Кан заявил на брифинге в Пекине в четверг, 18 июля, что, насколько ему известно, дело все еще находится на стадии расследования.