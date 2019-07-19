Берлин, , 09:59 — REGNUM

17 июля председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила министерство обороны ФРГ. Однако опрос института изучения общественного мнения Civey для газеты Spiegel показал, что подавляющее большинство жителей Германии восприняли это назначение негативно.

Почти половина опрошенных — 49,7% — оценила назначение Крамп-Карренбауэр «очень негативно». 23,6% респондентов выбрали ответ «скорее негативно». 13,5% не имеют однозначного мнения на этот счет.

«Скорее позитивно» это назначение восприняли 7,2% опрошенных, а «очень позитивно» — лишь 6%. Как показывает подробная статистика, даже избиратели ХДС не слишком довольны: в общей сложности 43,8% из них выбрали ответ «очень негативно» или «скорее негативно».

Опрос проводился 16−18 июля, в нем принял участие 5701 респондент. Погрешность оценивается в +/ — 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Крамп-Карренбауэр сменила на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, которая возглавит Европейскую комиссию с ноября 2019 года. Газеты называют лидера ХДС наиболее вероятным преемником канцлера Ангелы Меркель, когда та уйдет в отставку — будь то после окончания срока полномочий или преждевременно.

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