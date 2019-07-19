Москва, , 09:25 — REGNUM

Президент России Владимир Путин прибыл в Братск, где проведёт совещание о мерах по ликвидации последствий мощнейшего наводнения, постигшего Иркутскую область. Об этом сегодня, 19 июkя, сообщает официальный сайт главы государства.

Напомним, за последнее время это уже второй визит российского президента в Приангарье, где с 26 июня вследствие проливных дождей подтопило более 100 населённых пунктов.

В ходе совещания, проведанного Владимиром Путиным 29 июня, тоже был поднят вопрос скорейшего восстановления пострадавших жилых домов и объектов социальной сферы. Российский президент поручил правительству и областным властям постараться скорейшим образом решить этот вопрос, ведь лето в Сибири — короткое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате паводка подтопленными в Иркутской области оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста. Не обошлось без жертв: 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.