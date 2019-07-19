Тегеран, , 09:27 — REGNUM

Соединённые Штаты, которые заявили ранее, что их корабль уничтожил иранский беспилотный аппарат, могли сбить собственный дрон. Об этом написал заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в Twitter.

По данным Аракчи, иранская сторона не теряла беспилотник в Ормузском проливе.

«Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее глава иранского МИД Джавад Зариф сообщил, что у них нет информации о потере дрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что боевой корабль военно-морских сил США сбил иранский беспилотный летательный аппарат в Ормузском проливе.

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