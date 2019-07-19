Хартум, , 09:21 — REGNUM

Сотни человек вышли на известную площадь в столице страны Хартуме, чтобы почтить память товарищей, погибших в результате подавления протестного движения, передает информационное агентство AFP.

Жители Судана протестуют с декабря 2018 года. Сначала они требовали отставки президента Омара аль-Башира, а после его свержения, требовали передачи власти гражданским лицам.

В среду, 17 июля, лидеры протеста подписали соглашение о разделе власти с лидерами переходного военного совета, чтобы подготовить независимые выборы.

Поэтому цель протеста, прошедшего в четверг, 18 июля, немного отличалась от предыдущих.

«Митинги — это дань уважения мученикам декабрьской революции», — говорится в заявлении Ассоциации профессионалов Судана, главного организатора акций протеста.

По словам очевидцев, протестующие скандировали: «гражданское правление, гражданское правление» и «Свобода, мир, справедливость», когда они направлялись на площадь.

Как сообщило AFP, вечером 18 июля суданская полиция разогнала акцию протеста в Хартуме, применив слезоточивый газ.

Сегодня, 19 июля, лидеры протеста и члены Военного совета должны встретиться снова, чтобы обсудить ключевые детали того, как будет осуществляться управления страной в переходный период.