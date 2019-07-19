Кемерово, , 09:18 — REGNUM

В сети появилось видео, на котором губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отчитывает женщину, которая снимает его во время посещения Киселёвска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я ещё раз делаю вам замечание. Вы спросили у меня, согласен ли я на вашу съёмку? Ещё раз: я приехал работать сюда. Не надо меня снимать. Потому что я нахожусь на работе. И прежде чем меня снимать, вы должны спросить согласие на съёмку. А вы мне мешает работать», — заявил Цивилёв.

Женский голос за кадром уверяет, что она — журналист и у неё есть регистрация Роскомнадзора. На её возмущенный вопрос, почему ей запрещают снимать, в то время как другие журналисты беспрепятственно выполняют свою работу, Цивилёв ответил: «Это в мою пресс-службу входят СМИ и снимают, для того, чтобы был фотоотчёт. Я считаю, на сегодня этого вполне достаточно».

Как сказано в описании к видео, перепалка между губернатором и журналистом произошла во время рабочей поездки Сергея Цивилёва в Кисилёвск.

Пресс-служба администрации Кемеровской области никак не прокомментировала появление этого видео в сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что губернатор Кузбасса ранее неоднократно публично отчитывал своих подчинённых, в том числе со своих страниц в социальных сетях.

Так, в конце июня Цивилёв после встречи с жителями микрорайона «Кемерово-Сити», которые жаловались на отсутствие детского сада, публично отчитал мэра Кемерово Илью Середюка.

Ранее, в середине марта, он написал, что «уборка снега в областной столице провалена», а ещё через два дня критике с его стороны подверглись градоначальники других городов Кузбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, жители кемеровского Киселёвска ранее обращались к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, а позже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они утверждают, что их город находится рядом с огромным угольным разрезом, где идёт добыча, а под частью города находится частично вывезенная мусорная свалка, которая периодически горит.

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