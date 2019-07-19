Брюссель, , 09:17 — REGNUM

Будущий председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала убрать из диалога Брюсселя с Польшей и Венгрией «острые эмоции» и прекратить угрозы лишить их финансирования из общеевропейской казны. Об этом она заявила журналистам ряда изданий, пишет газета Kronen Zeitung.

«В восточно‑ и центральноевропейских странах у многих есть чувство, что они не полностью приняты. Если мы будем вести дебаты так остро, как мы их ведем, это приведет нас к тому, что государства и народы поверят, что их имеют в виду целиком, тогда как критикуются отдельные недостатки», — сказала фон дер Ляйен.

«Мы все должны выучить, что полное верховенство закона всегда будет нашей целью, но никто не идеален», — сказала она. Финансовые санкции могут последовать только «как самое последнее средство после многих предыдущих шагов».

Действующая Европейская комиссия возбудила расследование о нарушении Польшей статьи седьмой Договора о Европейском союза (ЕС) — это считается самой жесткой мерой за нарушение основополагающих ценностей ЕС и может завершиться лишением Польши права голоса в Совете ЕС. Также Брюссель предлагает в будущем лишать финансирования те страны, которые не стремятся обеспечить верховенство закона.

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