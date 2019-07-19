Тбилиси, , 09:04 — REGNUM

Ситуацией вокруг телекомпании «Рустави 2» в связи с произведенной на основании решения ЕСПЧ сменой владельца и руководства обеспокоена и народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая направила суду свое «дружеское мнение».

«К сожалению, с учетом определенных процедурных обстоятельств, Европейскому суду не была дана возможность обсуждения по существу вопросов вероятного нарушения свободы выражения вещательной компании», — пишет Ломджария.

Она подчеркивает, что наличие в стране свободных СМИ — главное условие защиты прав человека и обеспечения хорошего правления.

Омбудсмен надеется, что смена владельцев и гендиректора телекомпании не отразится отрицательно на существующей в стране плюралистичной медиасреде, а новое руководство обеспечит свободу профессиональной деятельности журналистов «Рустави 2».

Отметим, что более пространное заявление аналогичного содержания распространили и действующие в Грузии неправительственные организации «прозападного» толка. Также отметим, что до назначения на пост народного защитника сама Нино Ломджария была руководителем одной из таких НПО — «Международного общества справедливых выборов и демократии».

Напомним, что 18 июля ЕСПЧ огласил решение, согласно которому никаких нарушений прав телекомпании «Рустави 2» и ее уже бывших владельцев в вынесенных судами всех трех инстанций Грузии решениях не усмотрел. Одновременно ЕСПЧ отменил введенную им же ранее временную приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому законным владельцем телекомпании был признан бизнесмен Кибар Халваши.

Новый владелец телекомпании в тот же день обратился к Национальному агентству публичного реестра Минюста Грузии и в срочном порядке переоформил «Рустави 2» на себя. Сейчас 60% в этой телекомпании принадлежит ему лично, а остальные 40% — ООО «Панорама», которое также является собственностью Халваши. Таким образом, он стал фактически 100% владельцем телекомпании. Вторым заявлением Кибар Халваши сменил генерального директора компании и вместо Ники Гварамии назначил своего адвоката Паату Салию. Халваши сделал специальное заявление и пообещал, что вмешиваться в редакционную политику телекомпании не будет и что она по-прежнему останется независимым средством массовой информации. Судебный спор с требованием возвращения ему телекомпании Кибар Халваши вел с 2015 года.