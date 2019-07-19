Тулун, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 июля, прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область около 5:00 по московскому времени, сообщает 5-tv.ru.

Известно, что глава государства уже успел осмотреть некоторые наиболее затопленные территории. Это, в частности, Тулун и Тулунский район, где в ночь на 28 июня река Ия вышла из берегов и, перелившись через десятиметровую дамбу, смыла несколько жилых кварталов. Кроме того, глава государства намерен посетить пункты временного размещения и пообщаться с местными жителями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Иркутской области, начавшегося 26 июня из-за проливных дождей, подтоплению подверглись более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч домов, в которых проживают порядка 38 тысяч человек. Около 400 человек обратились за медицинский помощью. Также известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.