Тбилиси, , 08:57 — REGNUM

Грузинские неправительственные организации обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг телекомпании «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, которое привело к смене владельца телекомпании.

Как говорится в распространенном неправительственным сектором специальном заявлении, новая реальность создает большой вызов для шаткой грузинской демократии и серьезную угрозу плюралистичной медиасреде.

«Свобода выражения и СМИ — важнейшая предпосылка демократического развития страны. В поляризованной медиасреде Грузии телекомпания «Рустави 2» до настоящего времени играет большую роль в плане мониторинга деятельности правительства и его подотчетности обществу. С учетом существующей реальности, важно, чтобы новый владелец и менеджмент телекомпании «Рустави 2» обеспечили независимость редакционной политики журналистов и возможность принятия ими редакционных решений в соответствии с собственной совестью. Также должна быть обеспечена защита трудовых прав сотрудников путем введения эффективных механизмов», — говорится в заявлении.

Грузинские НПО не сомневаются в том, что смена владельца «Рустави 2» входила в интересы нынешнего правительства Грузии, и ссылаются на многочисленные заявления представителей правительства.

Авторы заявления опасаются, чтобы смена владельца напрямую не отразилась на критичной по отношению к нынешней власти редакционной политике телекомпании. Они обещают продолжить мониторинг развивающихся вокруг «Рустави 2» процессов и выражают готовность оказания сотрудникам телекомпании соответствующей помощи.

Заявление подписали как «матерые» НПО западного толка, существующие за счет «западных» грантов, в том числе основанный Соросом фонд «Открытое общество — Грузия», так и многочисленные «прозападные» организации, учрежденные после смены власти в 2012 году соратниками, сторонниками и активистами партии Саакашвили «Единое национальное движение». Интересно, что эти же самые НПО в свое время ничуть не обеспокоились судьбой телекомпании «Имеди», которую правительство Саакашвили без всякого решения суда прямо конфисковало у ее учредителя Бадри Патаркацишвили и переделало на свой лад в «послушную» тогдашним властям телекомпанию.

Напомним, что 18 июля ЕСПЧ огласил решение, согласно которому никаких нарушений прав телекомпании «Рустави 2» и ее уже бывших владельцев в вынесенных судами всех трех инстанций Грузии решениях не усмотрел. Одновременно ЕСПЧ отменил введенную им же ранее временную приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому законным владельцем телекомпании был признан бизнесмен Кибар Халваши.

Новый владелец телекомпании в тот же день обратился к Национальному агентству публичного реестра минюста Грузии и в срочном порядке переоформил «Рустави 2» на себя. Сейчас 60% в этой телекомпании принадлежит ему лично, а остальные 40% — ООО «Панорама», которое также является собственностью Халваши. Таким образом, он стал фактически на 100% владельцем телекомпании. Вторым заявлением Кибар Халваши сменил генерального директора компании и вместо Ники Гварамия назначил своего адвоката Паату Салия. Халваши сделал специальное заявление и пообещал, что вмешиваться в редакционную политику телекомпании не будет и что она по-прежнему останется независимым средством массовой информации. Судебный спор с требованием возвращения ему телекомпании Кибар Халваши вел с 2015 года.